Aksaray Valisi Aydoğdu, Valilikçe yapılan doğum günü kutlamalarında adı unutulan öğretmene çiçek gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray Valisi Aydoğdu, Valilikçe yapılan doğum günü kutlamalarında adı unutulan öğretmene çiçek gönderdi

Aksaray Valisi Aydoğdu, Valilikçe yapılan doğum günü kutlamalarında adı unutulan öğretmene çiçek gönderdi
Anadolu Ajansı / Adem Koçak - Haberler | Güncel

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan doğum günü kutlamalarında adı unutulan öğretmene çiçek gönderdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan doğum günü kutlamalarında adı unutulan öğretmene çiçek gönderdi.

Vali Aydoğdu, göreve geldiği günden itibaren Aksaray'daki kamu çalışanlarının doğum günlerini Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşarak kutluyor.

2 Ocak'ta yayımlanan kutlama mesajında isminin olmadığını gören öğretmen Fatma Ocak, paylaşıma, "Sadece benim doğum günüm kutlanmadı sayın Valim, o da benim bahtım, sağlık olsun." yorumunu yaptı.

Aydoğdu, öğretmen Ocak'a çiçek göndererek doğum gününü kutladı.

Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını, yazdığı yorumun ardından böyle durumun gelişmesini hiç beklemediğini söyledi.

Yoruma Vali Aydoğdu tarafından cevap yazıldığını görünce şaşırdığını anlatan Ocak, şunları kaydetti:

"2 Ocak'ta kötü bir doğum günü geçirmiştim. Oğluma birkaç hastalık tanısı konmuştu. Sonra tesadüfen doğum günümde yapılan paylaşıma denk geldim ama adımın olmadığını gördüm. Farklı günlerde öğretmen arkadaşlarımın doğum günlerinin kutlandığını görünce 'biraz mizah olsun' diye paylaşıma mizah amaçlı bir şeyler yazmıştım. Valimiz önce yoruma cevap verdi, sabah da çiçekleri görünce çok sevindim, mutlu oldum. Valimiz öğretmenlere kamu personeline çok değer veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Vali Aydoğdu ise bütün çalışanların doğum günlerini sosyal medya hesaplarından kutladıklarını ifade etti.

Öğretmenin doğum gününün unutulduğunu ve bunun üzerine harekete geçtiğini belirten Aydoğdu, "Mesajda kendimizden kaynaklanan teknik bir problem olmuş. Hemen bir buket çiçekle öğretmenin geçmiş doğum gününü kutladık ve gönlünü aldık. Öğretmenimiz de çok mutlu oldu. Birbirimize değer vererek, birbirimize sahip çıkarak kurumlarımızda aidiyet duygusunu daha ön plana çıkarıp insanların değerli olduğunu onlara hissettirmemiz gerekiyor. Çünkü konuşmalar değil, insanlara ne hissettirdiğiniz çok daha önem arz ediyor. Teknolojik gelişmelerin bu kadar zirve yaptığı bir dönemde insan sıcaklığı gerçekten çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Onlarca kişi Melek İpek ile çalışmak istiyor, toplum olarak sahiplenildi,
Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde ısrarcı! Bayramdan sonrasını işaret etti
Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde ısrarcı! Bayramdan sonrasını işaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yıldız Tilbe Burcu Biricik Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Mesut Özil Fırat Aydınus Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aksaray Valisi Aydoğdu, Valilikçe yapılan doğum günü kutlamalarında adı unutulan öğretmene çiçek gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 14:01:03. #1.14#

title