Aksaray Valisi Aydoğdu, Valilikçe yapılan doğum günü kutlamalarında adı unutulan öğretmene çiçek gönderdi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan doğum günü kutlamalarında adı unutulan öğretmene çiçek gönderdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan doğum günü kutlamalarında adı unutulan öğretmene çiçek gönderdi.

Vali Aydoğdu, göreve geldiği günden itibaren Aksaray'daki kamu çalışanlarının doğum günlerini Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşarak kutluyor.

2 Ocak'ta yayımlanan kutlama mesajında isminin olmadığını gören öğretmen Fatma Ocak, paylaşıma, "Sadece benim doğum günüm kutlanmadı sayın Valim, o da benim bahtım, sağlık olsun." yorumunu yaptı.

Aydoğdu, öğretmen Ocak'a çiçek göndererek doğum gününü kutladı.

Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını, yazdığı yorumun ardından böyle durumun gelişmesini hiç beklemediğini söyledi.

Yoruma Vali Aydoğdu tarafından cevap yazıldığını görünce şaşırdığını anlatan Ocak, şunları kaydetti:

"2 Ocak'ta kötü bir doğum günü geçirmiştim. Oğluma birkaç hastalık tanısı konmuştu. Sonra tesadüfen doğum günümde yapılan paylaşıma denk geldim ama adımın olmadığını gördüm. Farklı günlerde öğretmen arkadaşlarımın doğum günlerinin kutlandığını görünce 'biraz mizah olsun' diye paylaşıma mizah amaçlı bir şeyler yazmıştım. Valimiz önce yoruma cevap verdi, sabah da çiçekleri görünce çok sevindim, mutlu oldum. Valimiz öğretmenlere kamu personeline çok değer veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Vali Aydoğdu ise bütün çalışanların doğum günlerini sosyal medya hesaplarından kutladıklarını ifade etti.

Öğretmenin doğum gününün unutulduğunu ve bunun üzerine harekete geçtiğini belirten Aydoğdu, "Mesajda kendimizden kaynaklanan teknik bir problem olmuş. Hemen bir buket çiçekle öğretmenin geçmiş doğum gününü kutladık ve gönlünü aldık. Öğretmenimiz de çok mutlu oldu. Birbirimize değer vererek, birbirimize sahip çıkarak kurumlarımızda aidiyet duygusunu daha ön plana çıkarıp insanların değerli olduğunu onlara hissettirmemiz gerekiyor. Çünkü konuşmalar değil, insanlara ne hissettirdiğiniz çok daha önem arz ediyor. Teknolojik gelişmelerin bu kadar zirve yaptığı bir dönemde insan sıcaklığı gerçekten çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak