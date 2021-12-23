Vali Hamza Aydoğdu, öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci ve ailesini ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Hamza Aydoğdu, öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci ve ailesini ziyaret etti

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesinde öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci ile ailesini ziyaret etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesinde öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci ile ailesini ziyaret etti.

Aydoğdu ve beraberindekiler, Ortaköy ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde yaşayan öğrenci S.T.K'nin ailesini ziyaret ederek, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Vali Aydoğdu, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz kaymakama gerekli talimatları verdiğini söyledi.

"Çocuğumuza da gerekli psikolojik desteği vereceğiz"

Aksaray'da böyle bir olayın olmasının kendisini derinden üzdüğünü belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Böyle bir olay hiç yaşanmasaydı çok çok iyi olurdu. Çocuğumuza da gerekli psikolojik desteği vereceğiz. Bu süreci hep beraber dayanışma içerisinde atlatacağız inşallah. Önemli olan çocuğumuzun ruh sağlığı. Onu tamir ederek tekrar eğitim hayatına döndürmek için bütün gayretimizle çabalayacağız. Gerekli yerlere talimatları verdim. Her an yavrumuzla beraber olacağız."

Darbedilen öğrencinin dedesi Selahattin K. ise görüntüleri izlediğini ve çok üzüldüğünü ifade etti.

Çocukları okula eğitim almaları için gönderdiklerini anlatan Selahattin K, şunları kaydetti:

"Hepsi gelir, geçer ama çocuğumuzun psikolojisi çok önemli. Bu öğretmenin görevine son verilmesini istiyoruz. Başkasının çocuğuna da yapmasın bir daha. Biz ne yapalım, kime gidelim. Yavrumuz yaramazlık yaptıysa uyarı verseydi. Koridora çıkarılıp da öğrenci dövülür mü?"

Vali Hamza Aydoğdu, öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci ve ailesini ziyaret etti

Vali Hamza Aydoğdu, öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci ve ailesini ziyaret etti

Vali Hamza Aydoğdu, öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci ve ailesini ziyaret etti

Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen 1 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı

Öğrencisini yumruklayıp boğazını sıkan öğretmen 1 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı

 Eczane çalışanlarına saldırı! O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Eczane çalışanlarına saldırı! O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title