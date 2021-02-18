Vali Aydoğdu, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti
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Vali Aydoğdu, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti

18.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:12

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, karla mücadele eden ekipleri ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, karla mücadele eden ekipleri ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Vali Aydoğdu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ve diğer yetkililerle Aksaray-Ankara, Aksaray-Konya ve Aksaray-Ortaköy kara yolu ile köy yollarındaki çalışmaları inceledi.

Aydoğdu, yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda çalışma yapan ekiplerin büyük özveri ile çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Tipi ve buzlanma nedeniyle şehirlerarası yolların kontrollü olarak araç trafiğine açık tutulduğunu belirten Aydoğdu, "Ekiplerimiz gece, gündüz çalışıyor. Yollarımızda şu ana kadar her hangi bir sıkıntılı durum yaşamadık. Tüm çalışan ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Aydoğdu, karla mücadele eden ekiplere tatlı ikramında bulundu.

Vali Aydoğdu, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti
Vali Aydoğdu, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti
Vali Aydoğdu, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti
Vali Aydoğdu, karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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