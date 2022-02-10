Aksaray Valisi Aydoğdu kar nedeniyle yurtlarda misafir edilen yolcuları ziyaret etti

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yurtlarda ve dinlenme tesislerinde misafir edilen yolcularla görüştü.

Aydoğdu ve beraberindekiler, Aksaray-Konya kara yolunun kapatılmasının ardından Aksaray Erkek Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen yolcuları ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Aydoğdu, AA muhabirine, dün geceden itibaren Aksaray-Konya kara yolunun kapalı olduğunu hatırlattı.

Nevşehir yolunun da kapatılıp açıldığını belirten Aydoğdu, şunları dile getirdi:

"Konya yolumuz bu saate kadar kapalıydı. Bu yüzden yurtlarımızda 2 bine kadar yolcu misafirlerimizi ağırladık. Dinlenme tesislerinde de yolcularımızı ağırladık. Misafirlerimizin yemeklerini ve çaylarını ikram ettik. Yolumuz açıldı. Arkadaşlarımızla misafirlerimizi Konya'ya doğru yolcu edeceğiz. Bu kar her yıl bu şekilde yağmıyor. Dün geceden itibaren tüm kurumlarımız çalışmalarına devam ediyor. Bu uykusuzluğu ve yorgunluğu vatandaşlarımızın 'Allah razı olsun' demesi alıyor."

Aydoğdu, konvoy eşliğinde tüm yolcuları gidecekleri yere yolcu edeceklerini kaydetti.

Yurtta misafir edilen Rusya vatandaşı Olga Slaeva ise Kars'ta üniversite öğrencisi olduğunu, okula gitmek için yola çıktığını ancak kar ve tipiden yolda mahsur kaldıklarını söyledi.

Ekiplerini kendilerini yurtlara yerleştirdiğine değinen Slaeva, "Çay gönderdiler, yemek verdiler, kuruyemiş bile yedik. Battaniyelerimiz falan hepsi vardı. O kadar güzel ağırlandık. Bize çok iyi baktınız, çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de yaşadığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Aksaray-Konya kara yolunun açılmasıyla yolcular otobüslere binerek konvoy halinde yola çıktı.