Aksaray Valisi Aydoğdu görevine başladı
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Aksaray Valisi Aydoğdu görevine başladı

Aksaray Valisi Aydoğdu görevine başladı Valiler kararnamesi ile Aksaray Valiliği görevine atanan Hamza Aydoğdu görevine başladı.

19.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:00

Aksaray Valisi Aydoğdu görevine başladı

AKSARAY - Valiler kararnamesi ile Aksaray Valiliği görevine atanan Hamza Aydoğdu görevine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü iken Valiler Kararnamesi ile Aksaray'a Vali olarak atanan Hamza Aydoğdu bugün Aksaray'a gelerek görevine başladı. Vali Aydoğdu, protokol mensupları tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanında karşılandı. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında maske takarak sosyal mesafe ile tüm protokol üyeleriyle birebir selamlaşan Vali Aydoğdu, selamlaşmanın ardından Aksaray Valiliği makamına geçti.

Burada bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun teklifleriyle atanmış bulunmaktayım. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah sizinle birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Aksaray İç Anadolu'nun incisi. Şehri Süleha denmesinin sebebi salih insanların yaşadığı bir şehir olma özelliğinden dolayı. Aksaray'da bulunan bütün vatandaşlarımız, buradaki bütün yöneticilerimiz ile birlikte istişareyle, konuşarak, problemlerimizi birlikte tespit ederek, birlikte bir ekip ruhu içinde konuşarak, tartışarak, anlaşarak istişare kavramını da öne çıkartarak inşallah güzel işler yapacağız. Güzel işler yapmaya talibiz" dedi.

Aksaray Valisi Aydoğdu görevine başladı

Kaynak: İHA

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