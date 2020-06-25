Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, Nevşehir Valisi Becel'e ziyaret Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu beraberinde Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu beraberinde Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Aydoğdu ve Dinçer, Vali Becel'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Becel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Ziyarete, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve sanatçı İzzet Yıldızhan da eşlik etti.

Kaynak: AA