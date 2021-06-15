Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan, Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Adem Koçak - Haberler | Güncel

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Gelinen noktada pandemi Aksaray'da bitme noktasına geldi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Gelinen noktada pandemi Aksaray'da bitme noktasına geldi. Şu an her şey kontrol atında." dedi.

Vali Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının Aksaray'da bitme noktasına geldiğini belirtti.

Kentte, Kovid-19 ile yoğun bir mücadele verdiklerini hatırlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada pandemi Aksaray'da bitme noktasına geldi. Şu an her şey kontrol atında. Hastanemiz de boşalmak üzere. Süreçte 1,5 yıl boyunca çocuklarımız evde kaldı, sokağa çıkamadılar, okula gidemediler ama buna rağmen Aksaray'da çok ciddi bir mücadele yapıldı. Bu noktada bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte Aksaraylıların desteği ile hep beraber bu noktaya geldik. Buradan bütün Aksaraylılara ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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