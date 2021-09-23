Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Afrin'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret - Haberler
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Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Afrin'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Afrin'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 19 Eylül'de Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütünün saldırısında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Abdurrahman Bakar'ı hastanede ziyaret etti.

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 19 Eylül'de Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütünün saldırısında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Abdurrahman Bakar'ı hastanede ziyaret etti.

Aydoğdu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, tedavisi devam eden Bakar'ın sağlık durumu hakkında başhekim Hüseyin Mutlu'dan bilgi aldı.

Bakar ve ailesiyle bir süre sohbet eden Aydoğdu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Aydoğdu, gazetecilere, sınırda görev yapan Bakar'ın 19 Eylül'de havan topunun düşmesi sonucu yaralandığını söyledi.

Yaralı askerin önce Gaziantep'e, oradan da Aksaray'a tedavi için getirildiğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bizler de arkadaşlarımız ile ziyaret ettik. İnşallah yarın taburcu olacak. Evde de bütün düzeni arkadaşlarımız sağlıyor, hiçbir eksiği kalmayacak. Yaralı askerimiz annesinin menemenini özlemiş. Biliyorsunuz menemeni herkes iyi yapamıyor. Annesi çok güzel yapıyormuş. Haftaya arkadaşlarımız ile Bakar'ın evine ziyarete gidip, menemen yiyeceğiz."

Aydoğdu, vatanın namusunu, şerefini ve bayrağı korumak için askerlerin şehit ya da gazi olduğunu ifade etti.

Asker, polis ve diğer güvenlik güçlerinin yakınlarına devlet olarak ne yapılırsa yapılsın az olacağını dile getiren Aydoğdu, "Bugün askerimizin, annesinin, babasının ve eşinin gözünde iyileşmesinin mutluluğunu gördük. Askerimiz, kardeşimiz inşallah en kısa zamanda aramıza dönecek. Tedavisi ile ilgilenen tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bakar ise Afrin'de bölücü terör örgütünün saldırısında yaralandığını ifade etti.

Havan topunun 2-3 metre yakınına düştüğünü anlatan Bakar, "Vücudumun çeşitli bölgelerinden şarapnel yaraları aldım. Komutanlarımız ve sağlıkçılarımız gerekli ilgiyi gösterdi. Hemen kanamamı durdurdular. Oradan hemen zırhlı araçla Kilis'e, daha sonra da Gaziantep'e sevk oldum." diye konuştu.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Afrin'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret - Haberler
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