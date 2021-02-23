Aksaray Valiliğinden vatandaşlara "tedbir" uyarısı
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Aksaray Valiliğinden vatandaşlara "tedbir" uyarısı

23.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:04
Aksaray Valiliğinden vatandaşlara

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre Kovid-19 vaka sayılarında artış görülen Aksaray'da vatandaşlardan alınan tedbirlere uyulması istendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre Kovid-19 vaka sayılarında artış görülen Aksaray'da vatandaşlardan alınan tedbirlere uyulması istendi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 haftada toplam 708 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı, özellikle saat 21: 00'den sonra ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinin etkin şekilde yapılacağı, yine 65 yaş ve 20 yaş altı kişiler için uygulanan saatlerle ilgili denetimlerin arttırılacağı bildirildi.

Toplum sağlığının korunması, virüsün yayılımının engellenmesi ve salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasının alınan tedbirlere tam olarak uyulmasından geçtiği hatırlatılan açıklamada, vatandaşlardan Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulmasının büyük önem arz ettiği belirtildi.

-Tedbir ve kısıt kurallarına uymayan 708 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

Uygulamadaki tedbirlerin etkin şekilde denetleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 21: 00'dan sonra sokağa çıkma yasağına uymayanlar, Cumartesi-Pazar günleri sokağa çıkma yasağına uymayan kişiler ile saat 10: 00-13: 00 saatleri arası haricinde sokakta bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, saat 13: 00 ile 16: 00 saatleri arası haricinde sokakta bulunan 20 yaş altı gençlere yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada toplam 708 kişiye idari işlem uygulanmış olup Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler daha etkin şekilde uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızın uygulamadaki tedbirlere ve kısıt kararlarına uyması büyük önem arz etmektedir."

Hiç kimsenin sağlığının başka bir insan tarafından tehlikeye atılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, tedbir ve kısıt kurallarının uyulmasında daha etkin denetimlerin gerçekleştirileceği vatandaşların normal hayata dönüş çabalarına destek vermesi gerektiği hatırlatıldı.

Akşam 21: 00'dan sonraki kısıt uygulaması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kurallarının etkin şekilde denetleneceği de vurgulanan açıklamada, vatandaşların adli ve idari cezalarla karşılaşmamaları için alınan tedbir ve kısıt kurallarına mutlak suretle riayet etmelerinin gerekliği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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