Aksaray Valiliğinden Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı

Aksaray Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyma çağrısı yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının yayınladığı son risk haritasında Aksaray'ın "çok yüksek riskli" iller arasında görüldüğü belirtildi.

Risk durumunun her hafta yapılan değerlendirmelerle yeniden tespit edileceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kentte hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece pazar günü olacak şekilde devam edecektir. Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecektir. Sadece okul öncesi eğitim kurumları ilkokullar ile 8 ve 12. sınıflarda eğitim ve öğretim yapılacaktır. 9, 10 ve 11. sınıflarda ise yazılı sınavlar yüz yüze yapılacaktır. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması devam edecektir. Halı saha ve yüzme havuzu gibi tesisler kapalı kalmaya devam edecek. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması durumunda normalleşme sürecimiz daha da hızlı artacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut