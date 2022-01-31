Aksaray Valiliğinden kar nedeniyle dinlenme tesislerinde misafir edilen yolculara çay ikramı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği kentte gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar dolayısıyla dinlenme tesisinde mola veren yolculara çay ikramında bulunuyor.

Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler kenti çevre illere bağlayan kara yollarındaki 10 dinlenme tesisini gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Aydoğdu, gazetecilere, meteorolojinin gece saatlerinden yarın akşama kadar yoğun bir kar uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Kentte karın ardından oluşabilecek olumsuzluklar için tüm önlemleri aldıklarını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz güzergahlarda hazır bekliyor. Onların hepsini gezerek kolaylıklar diledik. Ayrıca kentte çok güzel bir uygulama başlattık. Çevre illerden gelen ve dinlenme tesislerimizde konuk olan misafirlerimizin çaylarını bizler karşıladık. Çayın maddi bir değeri olmayabilir. Bu soğuk havada Aksaray'ın misafirperverliğinin gözükmesi açısından yolcularımızın içini ısıtacağını düşünüyoruz. Tedbirleri de yerinde görerek inceledik. Hepsine teşekkür ediyorum. Her şey hazır. İnşallah vatandaşlarımızın kentte rahatça geçebilmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Yolculardan Zülküf Şengün ise Nevşehir'den Antalya'ya gittiğini söyledi.

Otobüsün dinlenme tesisinde mola verdiğini anlatan Şengün, "Çaydan dolayı Aksaray Valisi Aydoğdu'ya teşekkür ediyorum. Yerinde bir hizmet olmuş." diye konuştu.

Tanju Gül de çay için Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Aydoğdu ve beraberindekiler daha sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasında uygulama yapan polisleri ziyaret ederek, kara yollarındaki durum hakkında bilgi aldı.