Aksaray Valiliğinden haberlere yalanlama

Aksaray Valiliği, bazı basın kuruluşlarında yer alan "Kente yatırım toplantısını AKP'lilerle yaptı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Özel İdaresinin 20 Kasım 2020 bütçe görüşmeleri sonrası mecliste üyesi bulunan bütün partilerin meclis üyeleri, Meclis Başkanı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri aracılığıyla ilimizin Valisini, ilin sorunları ile ilgili istişare yapmak üzere davet etmişlerdir. Bu toplantı, mecliste grubu bulunan siyasi partiler ile İl Özel İdaresinin en çok yatırım yapacağı kurumların birim amirlerinin de katılımıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde gerçekleşmiştir. Böyle bir durum ortada iken gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, kasıtlı, taraflı ve kamuoyunu yanıltacak şekilde, 'Kente yatırım toplantısını AKP'lilerle yaptı' haberini yapmak, gazetecilik etik kuralları ile ve ahlaki değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Yapılan haberlerle ilgili olarak gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı