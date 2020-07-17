Aksaray Valiliğince imzalanan protokolle öğrencilere burs, servis, yemek, staj ve iş imkanı... Aksaray Valiliği, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aksaray Ticaret Borsası arasında imzalanan protokolle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih eden öğrencilere, burs, servis, yemek, staj ve iş imkanı sağlanacak.

Aksaray Valiliği, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aksaray Ticaret Borsası arasında imzalanan protokolle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih eden öğrencilere, burs, servis, yemek, staj ve iş imkanı sağlanacak.

İmzalanan protokolle Aksaray Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) fabrikaların nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, valilikte protokol imzalama töreninde yaptığı açıklamada, Liselere Geçiş Sisteminin (LGS) sonuçlarının açıklandığını tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilediğini söyledi.

Öğrencileri sınav sonuçlarına göre değerlendirmemek gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Aksaray tarım kadar bir sanayi kenti. Aksaray tarım alanında Türk ekonomisine yaptığı 6 katrilyon katkıyla tarım alanında ilk 21. sırada yer alıyor. Bugün OSB'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yaptığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettim. Şu anda Aksaray'ın en büyük eksiklerinden bir tanesi nitelikli ara eleman bulunamaması. Okul ziyaretimde OSB'deki müteşebbislerle bir araya geldik. El birliğiyle bu nitelikli eleman yetiştirme sıkıntımıza çözüm bulmamız gerekiyor."

Aydoğdu, OSB'deki fabrika ziyaretinde sanayicilerle bir araya geldiğini, imzaladıkları protokolle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih edecek öğrencilere burs, servis, yemek, staj ve iş imkanı sağlayacaklarını anlattı.

Okulu tercih eden öğrencilerin tümüne burs desteği vereceklerini aktaran Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bununla da yetinmedik, sanayicilerimiz öğrencilerimize iş garantisi verecek. Okula başlarken öğrencimiz bursunu alacak. Eğitim hayatı boyunca bursu da sürecek. Öğrencilerimiz 3. ve 4. sınıflarda OSB'de stajlarını tamamlayacak. Ardından okul bitiminde iş garantisi olacak. Okulumuz şehre biraz uzak. Bunun için de çözüm bulduk. Öğrencilerimizin servis ücretleri de bedava olacak. Okulda yemek ücretleri protokol kapsamında olacak. Bizim Aksaray'a katma değer üretmemiz gerekiyor. Nitelikli insanlara, ara elemanlara çok ciddi manada ihtiyacımız var. Bunun için LGS'nin açıklandığı bugünlerde velilerimizi, öğrencilerimizi okulumuzu ziyarete çağırıyoruz. Tercihlerini bu okul yönünde kullanmalarını özellikle istirham ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, ATSO Başkanı Cüneyit Göktaş, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA