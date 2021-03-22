Aksaray Valiliği sürprizi ile down sendromlu Fahrettin taraftarı olduğu takımın maçını izledi
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Aksaray Valiliği sürprizi ile down sendromlu Fahrettin taraftarı olduğu takımın maçını izledi

22.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:37

Aksaray Valiliği sürprizi ile down sendromlu Fahrettin taraftarı olduğu takımın maçını izlediAKSARAY Valiliği, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' nedeniyle down sendromlu Fahrettin Önemli'ye (14) sürpriz yaptı.

Aksaray Valiliği sürprizi ile down sendromlu Fahrettin taraftarı olduğu takımın maçını izledi

AKSARAY Valiliği, '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' nedeniyle down sendromlu Fahrettin Önemli'ye (14) sürpriz yaptı. Önemli, Valilik organizasyonuyla taraftarı olduğu 68 Aksaray Belediyespor maçını protokol tribününden izledi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya sosyal medyadan ulaşan Mustafa Önemli, down sendromlu oğlu Fahrettin Önemli'nin fanatik taraftarı olduğu 68 Aksaray Belediyespor maçlarını sürekli izlemeye gittiğini, ancak pandemi nedeniyle uzun zamandır müsabakaları izleyemediğini söyledi. Vali Aydoğdu da, Fahrettin Önemli'ye sürpriz yapıp, bugün ailesiyle birlikte 68 Aksaray Belediyespor'un Bayrampaşspor müsabakasını izlemesini sağladı.

Valiliğin organizasyonuyla Fahrettin Önemli, ailesiyle birlikte evinden alınarak maçın yapılacağı Dağılgan Stadyuma getirildi. Burada çok sevdiği 68 Aksaray Belediye Spor'un soyunma odasını ziyaret eden Fahrettin Önemli teknik heyet ve sporcularla görüştü. Karşılaşma öncesi sahaya futbolcularla birlikte çıkan Fahrettin Önemli hayranı ve taraftarı olduğu takım oyuncularıyla fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Fahrettin Önemli, tribünde de maç boyuncu taraftarı olduğu Aksaray Belediyespor'a destek verdi.

Aksaray Valiliği sürprizi ile down sendromlu Fahrettin taraftarı olduğu takımın maçını izledi
Aksaray Valiliği sürprizi ile down sendromlu Fahrettin taraftarı olduğu takımın maçını izledi
Aksaray Valiliği sürprizi ile down sendromlu Fahrettin taraftarı olduğu takımın maçını izledi
Aksaray Valiliği sürprizi ile down sendromlu Fahrettin taraftarı olduğu takımın maçını izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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