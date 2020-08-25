Aksaray Valiliği logosunu değiştirdi
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Aksaray Valiliği logosunu değiştirdi

Aksaray Valiliğinin yeni logosu çift gövdeli tek başlı aslan figürü oldu.

Aksaray Valiliği logosunu değiştirdi
25.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:52

Aksaray Valiliğinin yeni logosu çift gövdeli tek başlı aslan figürü oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni logonun, dairesel çerçeve içerisinde, dışarıdan 12, içeriden yine 12 köşeli Selçuklu Yıldızı ile bezenmiş, çift gövdeli tek başlı aslan figürü olduğu belirtildi.

Kentle bütünleşen çift gövdeli tek başlı aslan figürünü kullanarak, tanıtımda bütünlüğü korumak, kent kimliğindeki devamlılığı sağlamak, güven duygusunu pekiştirmek ve geçmiş ile gelecek arasında sağlam bir bağ kurabilmek amacı ile Aksaray Valiliğinin yeni logosu olarak belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 bin yıllık medeniyet şehri Aksaray'ın, köklü tarihi ve kültürünü daha iyi ifade edebilmek maksadıyla, ilimiz sınırları içerisinde bulunan Alayhan Kervansarayı giriş kapısındaki, çift gövdeli tek başlı aslan figürü, Aksaray Belediyemiz tarafından 2014 yılında logo olarak belirlenmişti. Bu logo şehirde bulunan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Dairesel çerçevede yer alan ve 24 Oğuz boyunu simgeleyen 12 köşeli Selçuklu Yıldızı ile tarihe yön veren milletimizin, devlet kurma geleneği ve ulusumuzun büyüklüğü anlatılmıştır. Aksaray Valiliğinin yeni logosu, tarihe ve köklere bağlılığı, güçlü duruşu, koruyuculuğu, yenilikçiliği, güveni ve nadirliği sembolize etmektedir. İlk bakışta sadece tarihten esinlenilmiş bir figür olarak görünen bu sembol, son derece ince ve detaylı şekilde düşünülmüş, geçerliliği hiçbir zaman kaybolmayacak özellikte bir anlamlar bütününü içermektedir."

Kaynak: AA

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