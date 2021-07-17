Aksaray Valiliği, koyunları telef olan üreticiyi sevindirdi
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Aksaray Valiliği, koyunları telef olan üreticiyi sevindirdi

Aksaray Valiliği, koyunları telef olan üreticiyi sevindirdi
Anadolu Ajansı / Adem Koçak - Haberler | Güncel

Aksaray Valiliğince, koyunları telef olan çiftçi Cuma Mutlu'ya 100 koyun hediye edildi.

Aksaray Valiliğince, koyunları telef olan çiftçi Cuma Mutlu'ya 100 koyun hediye edildi.

Vali Hamza Aydoğdu ile beraberindekiler, Eskil ilçesine bağlı Dayıkuyu Yaylası'nda yaşayan ve 164 koyunu, tarlanın kenarındaki suyu içtikten sonra telef olan Cuma Mutlu'yu ziyaret etti.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen 100 koyunu Mutlu'ya teslim eden Aydoğdu, gazetecilere, telef olan koyunlarla ilgili incelemenin devam ettiğini söyledi.

Kentte çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların sorunlarını önemsediklerini belirten Aydoğdu, "Koyunlarımızı üreticimize teslim ettik. İnşallah böyle olumsuzluklar bir daha yaşanmaz. Burada önemli olan başımıza bir musibet ve bela geldiğinde çevremizdeki insanların bize el uzatmasıdır. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. İnsanların hayır duasını almak, yanlarında olmak, devletimizin en büyük vazifesi." diye konuştu.

Çiftçi Mutlu ise telef olan koyunlar için çok üzüldüğünü vurgulayarak, mağduriyetinin giderilmesi için destek olan herkese teşekkür etti.

Aksaray'da, 2 Temmuz'da, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Cuma Mutlu, sürüsünü merada otlattığı sırada, tarlanın kenarındaki birikmiş sudan içen hayvanların bazılarının ağız ve burunlarından kan ve köpük gelmeye başlamış, bir süre sonra 164 koyun telef olmuştu.

Aksaray Valiliği, koyunları telef olan üreticiyi sevindirdi
Aksaray Valiliği, koyunları telef olan üreticiyi sevindirdi
Aksaray Valiliği, koyunları telef olan üreticiyi sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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