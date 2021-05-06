Aksaray Valiliği, bakkalların veresiye defterini kapattı
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Aksaray Valiliği, bakkalların veresiye defterini kapattı

Aksaray Valiliği, bakkalların veresiye defterini kapattı
Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel

AKSARAY Valiliği, 48 mahallede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan destek alan kişilerin bakkal borçlarını ödedi.

AKSARAY Valiliği, 48 mahallede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan destek alan kişilerin bakkal borçlarını ödedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki heyetle kentteki bakkalları ziyaret edip, halkın veresiye defterlerindeki borçları ödedi. Vali Aydoğdu, 48 mahallede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan destek alanların bakkal borçlarının ödendiğini belirterek, "Aksaray yine güzel bir hayırseverlik örneği gösteriyor. Aksaray merkezde bizim 48 mahallemiz var. Bu mahallelerimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı alışveriş yapan veresiye defterine borç yazdıran insanlarımız var. Bugün bütün birim amirlerimizle bu bakkallarımıza gidiyoruz. Orada veresiye olarak alışveriş yapan SYDV tarafından desteklenen vatandaşlarımızın borçlarını ramazan ayında Valilik olarak kapatacağız" dedi.  


Aksaray Valiliği, bakkalların veresiye defterini kapattı
Aksaray Valiliği, bakkalların veresiye defterini kapattı
Aksaray Valiliği, bakkalların veresiye defterini kapattı
Aksaray Valiliği, bakkalların veresiye defterini kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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