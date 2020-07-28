Aksaray Üniversitesinin "Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi" belgesi alması
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Aksaray Üniversitesinin "Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi" belgesi alması

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından başlatılan, "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi" belgesine sahip ilk devlet üniversitesi oldu.

Aksaray Üniversitesinin
28.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:17

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından başlatılan, "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi" belgesine sahip ilk devlet üniversitesi oldu.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, belgenin, öğrencilere eğitim sunulan ortamlar başta olmak üzere, yoğun kullanılan mekanlardaki temizlik standartlarının başarısına göre verildiğini belirtti.

ASÜ'deki hijyen çalışmalarının her zaman üst düzeyde gerçekleştirildiğini vurgulayan Şahin, "Çeşitli bilimsel araştırmalar, hijyen ve sanitasyon yetersizliğinin, bulaşıcı hastalıkları arttırdığını ortaya koymaktadır. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde de hijyen hususunun önemi bir kere daha görülmüştür. Kampüste, insanların temas halinde olduğu tüm mekanlarda üst düzeyde hijyen sağlanmaktadır. Saatlik, günlük ve daha uzun periyotlarda yapılması gereken tüm hijyen çalışmaları, gıda, mikroorganizma ve temizlik maddesi kalıntılarının uzaklaştırılması, çöplerin steril ve düzenli şekilde bertaraf edilmesi gibi işlemler aksatılmadan yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Rutinde gerçekleştirilen bu çalışmaları TSE'nin denetlediğini ve gerekli incelemelerin ardından "TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi" belgesine layık görüldüklerini kaydeden Şahin, "Bu belgeyi alan ilk devlet üniversitesi olduk. Uluslararası özelliği de olan bu belgeye sahip olmak bizleri gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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