Aksaray Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

ASÜ Stadyumu'nda düzenlenen törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin hem dünyada hem de Türkiye'de çok zorlu geçtiğini söyledi.

Bu süreçte çok ciddi mücadele verildiğini anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Aksaray da gecesini gündüzüne katarak normalleşebilmek adına büyük gayretler sarf etti. Allah'a şükür bugünlere geldik. Törende emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir öğretmen olarak yeni mezun olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bizler bir süreliğine dünyaya gelmiş ve görevlerini tamamladıktan sonra bu dünyadan göçüp gidecek canlılarız. Mutlaka bir hikayeniz olsun. Hepimiz bulunduğumuz şehirlerden, evlerden göçüp gideceğiz. Arkamızda sadece hikayelerimiz kalacak. Hikayesi olmayan bir insan erdemli bir insan olamaz. Ayaklarımızın bir tanesi geleneklerimize, diğer ayağımız da dünyayı bağımsız bir şekilde dolaşmalı. Allah hepinizin yardımcısı olsun."

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ise konuşmasını yapmadan önce mezun olan öğrenci ve ailelerine ney dinletisi sundu.

Şahin, öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlamaya çalıştıklarını, onlarla gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, bölüm birincileri mezuniyet kütüklerine plaket çaktı, protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini verdi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut