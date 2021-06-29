Aksaray Üniversitesin'den öğrencilere paraşüt eğitimi
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Aksaray Üniversitesin'den öğrencilere paraşüt eğitimi

Aksaray Üniversitesin'den öğrencilere paraşüt eğitimi
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Türk Hava Kurumu (THK) iş birliğiyle gerçekleştirilen paraşüt eğitimleri tamamlandı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Türk Hava Kurumu (THK) iş birliğiyle gerçekleştirilen paraşüt eğitimleri tamamlandı.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ASÜ'nün spor ve sağlık alanında ihtisaslaşan bir üniversite olduğunu söyledi.

Aksaray'ı spor ve sağlık kümesinde kesişen etkinliklerin yoğunlaştığı bir yer haline getirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Şahin, "21 öğrenciye 10 günlük eğitim verdik. Eğitimi alan öğrencilerimiz Hasan Dağı bölgesinde ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Üniversitemiz için de ilk olan bu projemiz inşallah bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.

THK temsilcisi Emre Aktepe ise yamaç paraşüt eğitimlerinin teorik ve saha çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

İlk uçuşların sağlıklı bir biçimde bitirdiklerine aktaran Aktepe, şunları kaydetti:

"ASÜ'de öğrencilere güzel bir havacılık desteği var. Model uçak eğitimi ve yamaç paraşütü eğitimleri tamamlandı, yelken kanat eğitimi, planör uçuş eğitimi gibi farklı eğitimlerde vermek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de THK olarak bu bölgede havacılığı geliştirmeyi planlıyoruz. Hasan Dağı, ülkemizde çok önemsediğimiz, önemli dünya yarışmalarının yapıldığı bir bölgemiz. Yamaç paraşütü açısından çok elverişli bir bölge uzun mesafe uçuşları ve yarışmalar da yapılıyor. Başlangıç ve temel eğitimlerde verilebilecek ufak ve güvenli tepelerimiz var. Bu bölgede yamaç paraşütü yapmak isteyen pilotlarımızı bölgeye bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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