Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi için 30 bin metrekarelik alan belirlendi
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Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi için 30 bin metrekarelik alan belirlendi

Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi için 30 bin metrekarelik alan belirlendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Aksaray'da 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Aksaray'da 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın Merkez ilçesi Bahçesaray Mahallesi'ndeki 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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