Aksaray Üniversitesi 14 yaşında Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, fiziki donanımı, bilimsel alanda ürettiği çalışmaları ve toplum merkezli faaliyetlerle ASÜ'nün, hızlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, fiziki donanımı, bilimsel alanda ürettiği çalışmaları ve toplum merkezli faaliyetlerle ASÜ'nün, hızlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, her geçen yıl anlamlı bir büyüme sağlayabilmek adına çalıştıklarını ve eğitim öğretim alanında yaşanan tüm müspet değişimleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Yeni fakülteler, bölümler ve programlar kurduklarını, bunları yaparken de hayatta karşılığı olan bir büyüme planıyla hareket ettiklerini kaydeden Şahin, şunları kaydetti:

"14. yaşına erişen üniversitemiz, kendisi ile aynı dönemde kurulan üniversiteler arasında pek çok bakımdan üst basamaklarda yer almaktadır. Biz, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte, üniversitemizi bugün bulunduğu yerden daha iyi noktalara taşımak arzusu içindeyiz. Bunun için de var gücümüzle ve tüm samimiyetimizle çalışıyor, üretiyoruz. Üniversitemiz, ülke genelinde ihtisaslaşma payesi alan 15 üniversiteden birisi olmuştur. Bu hususa ilişkin proje çalışmaları devam etmektedir. İhtisaslaşma ASÜ'yü ve şehri spor ve sağlık alanında bir üst faza taşıyacak ve alanında bir cazibe merkezi haline getirecektir. Bunun yanı sıra ASÜ, ülkenin en çevreci dördüncü üniversitesidir. Ağaçlandırma, çevre düzenlemeleri, bisikletli ulaşım, enerji kullanımı gibi parametrelere ilişkin yaptığımız yatırımlar, en çevreci üniversiteler sıralamasında yer almamıza katkı sunmuştur. İyi ve güzel tüm işleri hem akademik, hem de idari personelimizle birlikte gerçekleştirdik. Biz, şehrimize, milletimize ve ülkemize faydalı olmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Her yıl bir öncekinden daha iyi bir noktaya gidiyoruz. Sonraki yılın bu yıldan çok daha iyi olması için tüm samimiyetimizle çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA