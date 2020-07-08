AKSARAY Tuz Gölü'nde gün batımı Tuz Gölü'nde gün batımıTÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, özellikle gün batımında doğal güzelliğiyle ilgi görüyor.

Tuz Gölü'nde gün batımı

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, özellikle gün batımında doğal güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü gezmeye gelenler, gün batımının eşsiz güzelliğini fotoğraflayıp, o anı ölümsüzleştiriyor.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Gölün Aksaray- Ankara sınırlarındaki bölümü ise yerli ve yabancı turistlere ziyaret olanağı sağlıyor. Ziyaretçiler, gölün sığ olması nedeniyle çıplak ayakla suya girebiliyor. Gün batımında ise göl, doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüşüyor. Ziyaretçiler, o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Gün batımının tonları renkli görüntüler oluşturuyor.

Kaynak: DHA