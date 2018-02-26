Aksaray Ticaret Borsasından Üyelerine 11 Milyon Lira Nefes Kredisi

Aksaray Ticaret Borsası (ATB), üyelerinin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında başarı ile gerçekleştirilen TOBB Nefes Kredisi Projesi, 2018 yılında da tekrarlanıyor.

Aksaray Ticaret Borsası üyeleri için borsa tarafından 11 milyon TL'lik kaynak sağlandığını belirten Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök, "Borsamız tarafından sağlanan bu kaynak ile birlikte yaklaşık 11 milyon liralık bir kredi hacmi oluşturulmuştur. Ayrıca TOBB tarafından aktarılacak kaynak ile kredi hacmi daha da arttırılacaktır" dedi. Kredinin kefaletinin ise Kredi Garanti Fonu tarafından verileceğini ifade eden Başkan Özkök, "Bu kredinin kullanılmasının piyasaya olumlu bir şekilde yansıyarak, üyelerimizin nefes alacağını düşünüyoruz. Kredinin kullanımından sonraki süreçte bütün bankalarımızın da kredi faizlerini düşüreceklerini ve bunun da bir sinerji oluşturarak, piyasalara olumlu yansıyacağı kanaatindeyiz. Kredi değerlendirme sürecinde TOBB ve oda-borsalar kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir. Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalara ve Hazine Müsteşarlığının sağladığı destekle Kredi Garanti Fonu AŞ'ne ait olacaktır. Kredi anapara dönüşleri tekrar kredi olarak kullandırılmayacaktır. Üyelerimizin düşük faizli Nefes Kredisine başvurabilmek için borsamıza müracaat etmeleri yeterlidir" dedi. - AKSARAY