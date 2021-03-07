Aksaray tam kapandı, şehir sessizliğe büründü
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Aksaray tam kapandı, şehir sessizliğe büründü

07.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:12

Aksaray tam kapandı, şehir sessizliğe büründü Korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Aksaray'da bugün tam kapanmaya gidildi.

Aksaray tam kapandı, şehir sessizliğe büründü

AKSARAY - Korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Aksaray'da bugün tam kapanmaya gidildi. Adeta sessizliğe bürünen şehirde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan çok yüksek riskli 17 il arasında yer alarak risk haritasında kırmızı renkte bulunan Aksaray, mavi renkle gösterilen düşük riskli iller kategorisine geçebilmek için tam kapanmaya gitti.

Son açıklanan illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 140,89 kişi ile yüksek bir orana sahip Aksaray, bakkal, market, fırın, kuruyemişçi, kasap gibi tüm istisnalar ortadan kaldırılarak Pazar günü kapandı. Hafta içi duyurulan kapanma kararı sonrası alışverişini Cumartesi gününden yapanlar cadde ve sokakları boş bıraktı. Şehirde kapanma kararına uyulduğu görülürken yaşanan sessizlik görüntülere yansıdı.

Aksaray tam kapandı, şehir sessizliğe büründü
Aksaray tam kapandı, şehir sessizliğe büründü
Aksaray tam kapandı, şehir sessizliğe büründü
Aksaray tam kapandı, şehir sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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