Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tüzün güven tazeledi

AKSARAY (AA) - Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ayhan Tüzün, yeniden başkan seçildi.

Kent merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula Tüzün, oda başkanları ve üyeler katıldı.

Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mevcut başkan Tüzün'ün, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

Tüzün, yaptığı konuşmada, şoför esnafına hizmet etmek için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Üyelere verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Tüzün, zor dönemden geçen esnafa her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini kaydetti.