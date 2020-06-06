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Aksaray sarımsağında yüksek rekolte beklentisi

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Aksaray'da bu yıl hem rekoltenin hem de ürünün kalitesinin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Aksaray sarımsağında yüksek rekolte beklentisi
06.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:18

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Aksaray'da bu yıl hem rekoltenin hem de ürünün kalitesinin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Lezzeti ve görünümüyle her geçen yıl daha fazla talep gören Aksaray sarımsağı, bu yıl yağışların zamanında ve bol yağmasıyla üreticisinin yüzünü güldürecek.

İl genelinde bu yıl 13 bin dekar alanda ekimi yapılan sarımsak, haziran ayının sonuna doğru hasat edilmeye başlanacak.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, ildeki önemli alternatif ürünlerden birinin de sarımsak olduğunu söyledi.

Aksaray'ın sarımsak üretiminde Türkiye'de dördüncü sırada yer aldığını belirten Saklav, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılki rekoltemiz geçen yıla göre iyi olacak. Geçen yıla oranla yüzde 20-30 artış bekliyoruz. Bu yıl yağışlar zamanında ve bol yağdı. Dekar başına 1200 ile 1300 kilogram arasında ürün hasadı yapacağız. Geçen yıl bu rakam dekar başına 900-1000 kilogram civarındaydı. Çiftçilerimizi destekliyoruz, her zaman yanlarındayız. Şu an için hiçbir sorun gözükmüyor. Haziran ayının sonlarına doğru hasat dönemimiz başlıyor."

Saklav, kentte ilk hasadı yapılan ürünün sarımsak olduğunu anımsatarak, heyecanla hasat dönemini beklediklerini dile getirdi.

Sarımsak üretiminin, Aksaraylı çiftçiler için önemli olduğuna dikkati çeken Saklav, "Sarımsağın katma değeri yüksek ayrıca ihracat da yapıyoruz. Geçen yıl Rusya'ya yaklaşık 300 ton sarımsak gönderdik. İhracatın bu yıl da devam edeceğini düşünüyorum. Çok kaliteli sarımsak üretiyoruz. İnşallah bu üretimin artması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Saklav, Aksaray'da tarımsal üretimin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında aralıksız sürdüğünü, bu süreçten hem çiftçilerin hem de Türkiye'nin kazanarak çıkacağını ifade etti.

"Maske taktık, sosyal mesafeye uyduk"

Çiftçi Ünsal Oruç ise bu yılki sarımsak üretiminde hem rekoltede hem de kalitede artış beklediklerini anlattı.

Dekar başına 1200-1300 kilogram arasında ürün almayı hedeflediklerini aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınına karşı önlemleri alarak tarlalarımız da çalıştık. Maskemizi taktık, sosyal mesafe kurallarına uyarak işlerimizi yürüttük. Her türlü, tedbirlerimizi alıyoruz. Üretim için hiç durmadık, hep devam ettik. Her şey çok güzel bu yıl. İnşallah iyi değerinde satarız ürünümüzü. Geçen yıl kilogramını yaklaşık 4 liraya satmıştık. Bu yıl 7-10 lira arasında bir fiyat bekliyoruz. Verimimiz de yüksek, inşallah emeğimizin karşılığını alırız."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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