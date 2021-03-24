Aksaray sabaha beyaz örtüyle uyandı
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Aksaray sabaha beyaz örtüyle uyandı

24.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:04
Aksaray sabaha beyaz örtüyle uyandı

Aksaray'da gece etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.

Aksaray'da gece etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.

Aksaray'da gece yarısı başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Beyaz bir örtüye bürünen kentte vatandaşlar sabaha kar sürpriziyle karşılaştı. Kent genelinde yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı kent merkezinde de kendini gösterdi. Kent merkezinde Ulu Cami ve ağaçlık alanlarda beyaz örtüğünün güzelliğiyle kartpostallık görüntüler oluştu. - AKSARAY

Aksaray sabaha beyaz örtüyle uyandı
Aksaray sabaha beyaz örtüyle uyandı
Aksaray sabaha beyaz örtüyle uyandı
Aksaray sabaha beyaz örtüyle uyandı
Aksaray sabaha beyaz örtüyle uyandı
Aksaray sabaha beyaz örtüyle uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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