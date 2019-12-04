: Aksaray radyodan köy çocukları için yardım topluyor

04.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:51

Radyodan köy çocukları için yardım topluyor Aksaray'da yerel radyoda çalışan Yusuf Karakuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki köy okullarında eğitim gören öğrenciler için 'Bir bere de sen al' adıyla kıyafet yardımı kampanyası başlattı. Karakuş, dinleyenlerinden topladığı kıyafetleri kolileyip, yöneticileriyle iletişim kurduğu okullara gönderiyor. Radyo programcısı Yusuf Karakuş, havaların soğumasıyla birlikte köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin zorluk çekeceğini düşünerek, radyodaki programında 'Bir bere de sen al' adıyla kıyafet yardımı başlattı. Kampanyaya katılmak isteyen dinleyenlerinden yardımları toplayan Karakuş, biriktirdiği yardımları kolileyip, yöneticileriyle iletişim kurduğu okullara gönderiyor. Kampanyayı 1 ay önce başlattığını ve şu ana kadar 30 okula yardım gönderdiğini belirten Yusuf Karakuş, şunları söyledi

Bu başlattığımız kampanyada özellikle mont ve bot gibi kıyafetleri topluyoruz. Tabii bunun yanında kırtasiye ve kitap yardımları da yapılıyor. Onları da geri çevirmiyoruz. Çocukları ne mutlu edecekse, hepsini gönderiyoruz. Yaptığımız bu projeye yoğun talep var. Demek ki el ele verildiği zaman olmayacak hiçbir şey yok. Biz burada bunu gördük. Okullara gönderdiğimiz malzemeler ulaşınca da çok olumlu tepkiler aldık. Vatandaşlarımıza bu konuda herhangi bir art niyet olmadığını ve buraya gelen ürünlerin tamamının öğrencilere gittiğini söyleyebilirim. Hatta yardım ulaşan okul ve çocukların fotoğrafları da bana ulaşıyor. İsteyen yardım severlere de bu fotoğrafları gösteriyorum. Şu ana kadar 600'e yakın bot, mont, atkı, bere gönderdiğini ifade eden Karakuş, Hala göndermeye devam ediyoruz. Zaten bizi en çok etkileyen ve içimizi parçalayan olay da ihtiyaçların hala devam etmesi. Kimse bu şekilde öğrencilerin okula gitmesini istemez. Biz köy okullarında ihtiyaçları gördükçe mücadeleyle çalışmaya ve daha fazla vakit ayırmaya karar verdik. Bizi en çok mutlu eden ise öğrencilerin bize video çekip teşekkür etmesi dedi.

Kaynak: DHA

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