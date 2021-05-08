AKSARAY POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ POLİSLER DE ÇOK HIZLILARMIŞ HELAL OLSUN

AKSARAY'da polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü 2 kilometre kovalamaca sonrasında yakalandı.

AKSARAY'da polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü 2 kilometre kovalamaca sonrasında yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Deniz U.?ya toplam 8 bin 860 lira para cezası uygulandı. Sürücü Deniz U. (30), "Dur ihtarına uymadım, kırmızı ışıkta geçtim ve sokak kısıtlamasında dışarı çıktım pişmanım. Polisler de çok hızlılarmış helal olsun? dedi.

Ereğli Kapı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, kontrol noktasına yaklaşan 39 LH 661 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, 2 kilometrelik kovalamaca sonrasında başka bir kontrol noktasında durduruldu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet izni ve ehliyeti olmayan sürücü Deniz U.?ya dur ihtarına uymamak, kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 8 bin 860 lira para cezası uygulandı. Sürücü Deniz U. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Dur ihtarına uymadım, kırmızı ışıkta geçtim ve sokak kısıtlamasında dışarı çıktım, pişmanım. Polisler de çok hızlılarmış halel olsun" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı