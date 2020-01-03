Aksaray polisinden kara yolları uygulaması

03.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:13

Aksaray'da trafik ve asayiş ekipleri kara yollarında geniş güvenlik önlemleri alarak hem trafik güvenliğini sağlıyor hem de denetimler yapıyor.



Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri kara yollarında geniş güvenlik önlemleri alarak hem trafik güvenliğini sağlıyor hem de uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik ve asayiş ekipleri, Aksaray Adana, Konya, Ankara ve Nevşehir kara yollarında görev alırken, birçok alanda da uygulama yapıyor. Zaman zaman jandarma ekiplerinin de katıldığı uygulamalarda tüm araçlar kontrolden geçiriliyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA