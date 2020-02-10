: Aksaray otomobillerden orijinal parça hırsızlığı kamerada

10.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:21

Otomobillerden orijinal parça hırsızlığı kamerada

AKSARAY'da, 5 araçtan orijinal parçalarını çaldıkları belirlenen Bayram Y. (31) ile kaportacı arkadaşı Mehmet A. (44) yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı zamanlarda aynı marka ve renkte araçlardan çalınan ayna, ön ve arka kaput, kapı, vites topuzu, radyatör, akü, jant, lastik ile teyp çalınması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları inceleme ve takiplerin sonucunda hırsızlık olaylarını Bayram Y. ile arkadaşı Mehmet A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin Sanayi Mahallesi'ndeki belirlene adreslerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çaldıkları parçalar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayram Y. ile Mehmet A. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bir otomobilin yanında durması, bagaj kaputu ve aynaları söküp uzaklaşmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA

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