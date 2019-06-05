AKSARAY Otomobili ile takla atan Jandarma Uzman Çavuş, yaşamını yitirdi

Otomobili ile takla atan Jandarma Uzman Çavuş, yaşamını yitirdi

AKSARAY'da kontrolden çıkan ve refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun (23) yaşamını yitirdi, Elif Talay (20) yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Taşpınar Beldesi'ndeki jandarma karakol komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun yönetimindeki 68 AH 911 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Dursun ile yanındaki Elif Talay yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Elif Talay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA