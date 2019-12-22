: Aksaray otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı

22.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:16

Aksaray'da otomobil ile tarın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray - Adana Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yağız Kaan Duran (18) idaresindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, 12. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Armutlu Köy Yolu Kavşağında Ahmet K.'nın (48) yönetimindeki 01 EJJ 70 plakalı tırın altına girdi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak şarampole savruldu. Kazada sürücü Yağız Kaan Duran ve otomobilde bulunan Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata (15), Burak K. (19) ve Mustafa A. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Furkan Ata, Alihan Salman ve Yağız Kaan Duran yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralılar Burak K. (19) ve Mustafa A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yasin Can/İHA)

Kaynak: İHA

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