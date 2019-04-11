Aksaray Otomobil, Minibüsle Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY'da otomobilin, minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi, 1 kişide yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tunçbeden (38) idaresindeki 68 FJ 644 plakalı otomobil, kavşakta Hamza Atav (23) yönetimindeki 50 AJ 371 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler Tuçbeden ve Atav yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı Tunçbeden, itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından kurtarıldı. 2 yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Tunçbeden, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Atav'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA