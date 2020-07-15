AKSARAY Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı AKSARAY'da otomobilin çarptıtığı motosikletin sürücüsü Ali Yar (28) öldü, arkasındaki Lütfü Gümüş (14) yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı AKSARAY'da otomobilin çarptıtığı motosikletin sürücüsü Ali Yar (28) öldü, arkasındaki Lütfü Gümüş (14) yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, maskesiz kaza yerini izledi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Ihlara Bulvarı kavşağında meydana geldi. Meral Gökçe (37) yönetimindeki 34 FJ 9881 plakalı otomobil, kavşakta Ali Yar'ın kullandığı 68 EK 739 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ali Yar ve arkasında oturan Lütfü Gümüş yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Ali Yar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'KAZA YAPAN SÜRÜCÜ İLE GÖRGÜ TANIĞI TARTIŞTI'

Kaza yapan sürücü Meral Gökçe ile kazanın görgü tanığı Zülfikar Çelebi kaza yerinde tartıştı. Çelebi, sürücü Gökçe'ye " Adam yoldan geliyor sen adımın birden önüne girdin "dedi. Gökçe de "Hayır, ben adamı görmedim. Baktım ama görmedim. Kardeşim sana ne ?" diye tepki gösterdi. Polis ekipleri tartışmanın büyümemesi için araya girdi. Zülfikar Çelebi ise "Nasıl bana ne diyebilirim ?" diyerek polis ekiplerine kazayı anlattı.

MERAKLI KALABALIK KORONAVİRÜSÜ UNUTTU

Kazanın olduğu kavşak üzerinde toplanan kalabalık, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yapan araçları maskesiz izledi. Kalabalık, polis ekiplerinin uyarısı üzerine dağıldı.

Kaynak: DHA