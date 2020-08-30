AKSARAY Otomobil bariyerlere çarptı Aynı aileden 5 kişi yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı Aynı aileden 5 kişi yaralıAKSARAY'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, Bursa'dan Niğde'ye akrabalarını ziyarete giden aynı aileden 5 kişi yaralandı.
30.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 30.08.2020 11:08
Otomobil bariyerlere çarptı Aynı aileden 5 kişi yaralı
AKSARAY'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, Bursa'dan Niğde'ye akrabalarını ziyarete giden aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ankara Karayolu'nun 45'nci kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan Niğde'ye akrabalarını ziyarete giden Halil Eler (42) yönetimindeki 16 SS 350 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Halil Eler ile eşi Perihan Eler (35), çocukları Esra Dursun Eler (17), Ziya Enes Eler (12) ve annesi Sefadiye Eler (69) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA