Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

11.10.2019 18:20

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı başkanlığında Valilik makamında gerçekleştirildi.



Aksaray Belediye Başkanı OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evren Dinçer, Yönetim Kurulu Üyeleri İmdat Altuntaş, Ramazan Okutan, Seyfettin Karagöz ile OSB Müdürü Ayhan Ermiş'in katıldığı toplantıda yatırımlarını tamamlayarak üretime geçen fabrikaların tapu talepleri ile mevcut OSB Bölgesinin ve genişleme bölgesi altyapı çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı. Yatırımcılardan gelen talepler ile bölgenin sorun ve eksiklikleri ile ilgili görüşmelerin yapıldığını belirten Vali Ali Mantı; el birliği içerisinde bölge ile ilgili, yatırımcıların talepleri ile ilgili konularda gereken çalışmaları yapma gayretinde olduklarını bildirdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA