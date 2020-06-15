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AKSARAY Nikah tarihi için başvurular başladı

Nikah tarihi için başvurular başladıAKSARAY'da, koronavirüs nedeniyle ara verilen nikah başvuruları yeniden başladı.

15.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:56

Nikah tarihi için başvurular başladı

AKSARAY'da, koronavirüs nedeniyle ara verilen nikah başvuruları yeniden başladı. Normalleşme süreciyle yeniden düzenlenen nikahlarda, maske takmak zorunlu olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, nikah salonlarının 15 Haziran'da, düğün salonlarının da 1 Temmuz'da açılacağını duyurmasının ardından nikah daireleri hareketlendi. Çiftler, Aksaray Belediyesi Nikah Dairesi'ne başvuru yapmaya başladı. Nikah işlemlerinde ise koronavirüs nedeniyle çeşitli düzenlemelere gidildi. Buna göre nikah öncesi salon dezenfekte edilecek. 70 kişilik koltuk kapasitesi olan salonda, 15 kişinin katılımına izin verilecek, herkesin maske takması da zorunlu olacak. Ayrıca salon girişine dezenfektan standı ve belirli yerlere de sosyal mesafe uyarıları konacak. Öte yandan alınan önlemle klimaların çalıştırılmamasına, havalandırma için pencerelerin kullanılmasına karar verildi.

'NİKAHIMIZI MECBUREN ERTELEMİŞTİK'

Nikah için başvuran Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ali Enekçi, "Küresel ölçekteki pandemi başlamadan önce biz düğünümüzü planlamıştık. Pandemi sürecinde yasaklar başlayınca, mecburen nikah ve düğünümüzü ertelemiştik. Şu anda yasaklar kalktı ve bizde 17 Temmuz'a nikah tarihimizi aldık. Sağlıkçı olarak bizim pandemi sürecinde çalışma tempomuz arttı. Son kararlarla birlikte önce nikahlar sonra düğünler açılınca bizde 17 Temmuz'da hem nikah hem de düğünü birlikte yapacağız. Ben pandemi sürecini yakından bildiğim için benim için sıkıntı olmadı. Nişanlım ise fizik mühendisi olduğu için biraz zor kabullendi ancak o da bu duruma alıştı. Şimdi normalleşmeye başladığımız için inşallah nikah ve düğünümüzü ertelemeden yapabileceğiz" dedi.

Nişanlısıyla birlikte nikah tarihi almaya gelen Abdullah Mesut, "Normalde nisan ayında yapmayı planladığımız nikahımızı gerçekleştiremedik. Hayatın normale dönmesi için bir süre beklemek zorunda kaldık. Şimdi Allah razı olsun devlet büyüklerimizin aldıkları tedbirlerle salgın belli bir aşamaya geldi. Bizde yasaklar kalkınca tekrar nikah için tarih almaya geldik. İşlemlerimizi yaptırdık, 7 Temmuz için gün aldık. Ben bütün çiftlere mutluluklar diliyorum" diye konuştu. Nikah tarihi aldığı için çok mutu olduğunu belirten nişanlısı Hatice Vural ise, "Pandemi nedeni ile böyle olması gerekti. Düğün tarihini de belirlememiştik. Ertelemek zorunda kaldık. Şimdi nikah tarihimizi aldık ve çok mutluyum" dedi.

AKSARAY Nikah tarihi için başvurular başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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