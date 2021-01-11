AKSARAY/NİĞDE - Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
AKSARAY: -Aksaray Kılıçarslan İlkokulunda İstiklal Marşının okunması Türk Bayrağının göndere çekilmesi NİĞDE: - Cumhuriyet İlkokulunda İstiklal Marşı'nın okunması Türk Bayrağının göndere çekilmesi İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'ın konuşması AKSARAY/NİĞDE - Milli Eğitim Bakanı...
AKSARAY:
-Aksaray Kılıçarslan İlkokulunda İstiklal Marşının okunması
Türk Bayrağının göndere çekilmesi
NİĞDE:
- Cumhuriyet İlkokulunda İstiklal Marşı'nın okunması
Türk Bayrağının göndere çekilmesi
İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'ın konuşması AKSARAY/NİĞDE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Aksaray Kılıçarslan İlkokulunda ve Niğde'de Cumhuriyet İlkokulunda İstiklal Marşı okundu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut