AKSARAY/NİĞDE - Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
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AKSARAY/NİĞDE - Bakan Selçuk'tan, "okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:48

AKSARAY: -Aksaray Kılıçarslan İlkokulunda İstiklal Marşının okunması Türk Bayrağının göndere çekilmesi NİĞDE: - Cumhuriyet İlkokulunda İstiklal Marşı'nın okunması Türk Bayrağının göndere çekilmesi İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'ın konuşması AKSARAY/NİĞDE - Milli Eğitim Bakanı...

AKSARAY:

-Aksaray Kılıçarslan İlkokulunda İstiklal Marşının okunması

Türk Bayrağının göndere çekilmesi

NİĞDE:

- Cumhuriyet İlkokulunda İstiklal Marşı'nın okunması

Türk Bayrağının göndere çekilmesi

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'ın konuşması AKSARAY/NİĞDE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Aksaray Kılıçarslan İlkokulunda ve Niğde'de Cumhuriyet İlkokulunda İstiklal Marşı okundu

AKSARAY/NİĞDE - Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
AKSARAY/NİĞDE - Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
AKSARAY/NİĞDE - Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
AKSARAY/NİĞDE - Bakan Selçuk'tan, 'okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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