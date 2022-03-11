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Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı

Aksaray-Nevşehir kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Aksaray- Nevşehir kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinden gidiş yönlü araç trafiğine kapandı.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koşuyor.

Jandarma ve polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Nevşehir, Jandarma, Tragger, kar, Güncel, Haberler

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