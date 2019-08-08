AKSARAY MUHTARDAN 'GİYMEDİĞİN ELBİSEYİ GETİR, İHTİYACIN VARSA BEDAVA GÖTÜR' KAMPANYASI

08.08.2019 13:48

Aksaray'da Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen, 'Giymediğin elbise varsa getir, ihtiyacın varsa bedava götür' adı altında düzenlediği kampanyayla, kendisine getirilen giyecekleri muhtarlık binası önünde, ihtiyaç sahiplerinin almasını sağlıyor.

Muhtar Emre Ağaçdelen, 4 ay önce fazla kıyafetlerin, ihtiyacı olanlarla paylaşılması için kampanya başlattı. Kampanyaya her iki taraftan da ilginin yoğun olması üzerine devam ettiren muhtar Ağaçdelen, şunları söyledi

Elbise kampanyasına adaylık döneminde başlamıştık. Daha sonra gezilerimizde ihtiyaç sahiplerini belirledik. Muhtarlığı kazandıktan sonrada bu işe devam edelim dedik ve 4 aydır bu işi yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine eşya ve kıyafetleri ücretsiz veriyoruz. Vatandaşlarımız da evinde ne fazlası varsa, kullanmadığı veya küçük gelen eşyalarını bize getiriyor. Biz de kullanılabilecek durumda olanları burada askıya çıkarıyoruz. Kampanyamıza çevre mahallelerden de destek geldi. Bunun yanında çarşı esnafımızda yeni kıyafetler hediye ederek kampanyaya destek verdi. İlk 1-2 koli ile başladık. Şimdi bize çuval çuval, koli koli kıyafet, çocuk elbisesi, ayakkabı, battaniye, yorgan geliyor. Duyarlı vatandaşlarımızdan Allah razı olsun diye konuştu.

Kaynak: DHA