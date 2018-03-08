Aksaray Mola Veren Adanasporlu Taraftarlar, Market Sahibiyle Kavga Etti

Mola veren Adanasporlu taraftarlar, market sahibiyle kavga etti

ANKARA'da oynanacak Ankaragücü-Adanaspor maçına giden Adanaspor taraftarı, mola için durdukları Aksaray'da bir market sahibiyle aralarında kavga çıktı. Çıkan kavgayı polis biber gazı kullanarak önlemeye çalıştı.

Ankara'da bu akşam saat19.00'da oynanacak olan TFF 1'inci Lig Ankaragücü-Adanaspor karşılaşmasına giden Adanasporlu taraftarı taşıyan 4 otobüs, Aksaray- Adana karayolundaki bir market önünde durup mola verdi. Taraftar ile market sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi otobüslerdeki diğer taraftarda araçtan inip, markete doğru yöneldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerene gelen polis, taraftar grubunun markete girmesini engellemeye çalıştı. Taraftarın direnmesi üzerine polis biber gazı kullanarak grubu uzaklaştırdı. Daha sonra otobüslerine binen taraftar Ankara'ya hareket etti.

(