Aksaray Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Aksaray merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yürütülün soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 11 Nisan'da 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA