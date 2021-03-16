Aksaray merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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Aksaray merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

16.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:12
Aksaray merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Aksaray merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Aksaray merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden, kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Aksaray ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 5 silah ve av tüfeği, 3 şarjör, 5 mermi ile bir miktar sentetik uyuşturucu, afyon sakızı ve esrar ele geçirildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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