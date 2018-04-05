Aksaray Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Aksaray merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, örgüt bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Mart'ta FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Aksaray, İstanbul, Kırşehir, Konya ve Uşak'ta daha önce meslekten ihraç edilenler ile halen aktif görevde bulunan 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.