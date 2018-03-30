Aksaray Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Aksaray merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında daha önce meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 öğretmen gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Aksaray, İstanbul, Kırşehir, Konya ve Uşak'ta daha önce meslekten ihraç edilenler ile halen aktif görevde bulunan 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.