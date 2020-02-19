Aksaray merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 7 gözaltı
Haberler » Güncel » Aksaray merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 7 gözaltı - Haber

Aksaray merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 7 gözaltı

Aksaray merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:28
Aksaray merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 7 gözaltı

merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgüt üyelerine verdikleri iddiasıyla meslekten ihraç edilen 7 komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray merkezli Konya, Çanakkale, İzmir, Osmaniye ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler