Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
Aksaray merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılandıkları iddiasıyla 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Aksaray, Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda A.K, N.İ, Ş.Y, M.İ, M.G, S.S, H.Ü, T.Ş, E.Ç, S.A, A.S. ve M.D. gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.