'Aksaray Malaklısı', anne karnında talep alıyor AKSARAY Malaklısı adıyla bilinen, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeği yavrularına sahip olmak isteyenler, henüz doğmadan anne karnında sipariş veriyor.

AKSARAY Malaklısı adıyla bilinen, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeği yavrularına sahip olmak isteyenler, henüz doğmadan anne karnında sipariş veriyor. Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, "Bu yıl talepler çok erken başladı. Elimizdeki yavru köpeklerin yüzde 95'i satıldı. Şimdi anne karnındaki malaklı köpeklerin doğumunu bekliyoruz" dedi.

'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası, sarkık dudağıyla biliniyor. Aksaray bölgesinde, yöresel olarak sarkık olan dudağa 'malaklı' dendiği için bu köpekler 'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılıyor. 80 ila 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor. İki ayağının üstünde durduğunda ise 1 metre 70 santimetreye kadar yükselen, iriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen Aksaray Malaklısı, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'Anadolu'da bir 'Aslan' gördüm' şeklinde geçiyor. Bu nedenle bazı yörelerde 'Anadolu Aslanı' olarak da adlandırılabiliyor.

60 BİN LİRAYA KADAR SATILIYOR Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, köpeklerin 10 ila 60 bin TL arasında satıldığını belirtti. Yoğun bir talebin olduğunu, hatta yavrulamadan anne karnında olanlara bile sipariş aldıklarını ifade eden Tıpırdamaz, şunları söyledi: "Bu yıl talepler çok erken başladı. Elimizde yavru köpeklerin yüzde 95'i satıldı. Geri kalanı ise biz kendimize damızlık olarak ayırdık. Şimdi anne karnındaki malaklı köpeklerinin doğumunu bekliyoruz. Onların bile siparişini aldık. Son yıllarda Aksaray Malaklısı'na anormal şekilde talep var. Bu talepleri karşılamakta üreticiler olarak zorlanıyoruz. Çiftlikte yetiştirilen malaklıların fiyatı 10 ila 60 bin lira arasında değişirken, yavruları ise 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında değişiyor. Başta İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Adana gibi büyük şehirlerden yoğun talep alıyoruz."Aksaray Malaklısı yetiştiricisi Fatih Dağtaş da, "Bu yıl ürettiğim tüm yavruların tamamını gönderdim. 6 damızlık dişimiz ise şuan gebe ve doğumdan sonra 25 ile 30 günlük olunca yeni sahiplerine vereceğiz. Şimdiden taleplerini aldık. İnşallah bu doğacak yavruları sahiplerine ulaştıracağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA